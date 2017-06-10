Hepsi yola savruldu!

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi. Kaza Osmaniye'de meydana geldi. Seyir halinde olan motosikletli, kırmızı ışık yanarken geçen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletler, sürücüleri ve yolcular yola savruldu. Kaza anı MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. (Elif Ayşenur Bay / İHA)
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