Hepsi kadın hepsi anne

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin annelerden oluşan Anneler Tiyatro Topluluğu, 'Düğün ya da davul' adlı oyunu sahneledi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin annelerden oluşan Anneler Tiyatro Topluluğu, "Düğün ya da davul" adlı oyunu sahneledi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne alan Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu, salonu dolduran izleyicilere "Düğün ya da Davul" adlı müzikli oyunlarını sahnelediler. Haşmet Zeybek'in yazdığı, Hafize Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı oyunda, ses ve ışık tasarımını Zeynep Kayamaz yaptı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak sahnelenen oyunda, başka birine aşık olan, fakat başlık parası verdiği için zengin birinin oğluyla evlendirilmek istenen genç bir kızın hikayesi anlatıldı. Zaman zaman çeşitli yörelerin halk oyunlarının oynandığı oyunda, türküler söylendi ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

