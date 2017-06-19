CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünkü yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren Mamak ilçe örgütünden Hasan Tatlı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, 'Çok üzgünüz adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünkü yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren Mamak ilçe örgütünden Hasan Tatlı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok üzgünüz adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 5'inci gününe Kızılcahamam Orman Deposu mevkisinden başladı. Kılıçdaroğlu Kızılcahamam'daki ilk molasını Çeltikçi yol ayrımı mevkinde verdi. Yaklaşık 25 dakikalık molanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yürümeye devam etti. Şair Ataol Behramoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyerek şiir okudu. Kızılcahamam girişinde ise vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu ülkücü işareti yaparak selamladı.



MUHARREM İNCE VE MUSTAFA SARIGÜL DE KATILDI

Kılıçdaroğlu, yürüyüş esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar' sözünün yer aldığı pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ikinci molasını ise Kızılcahamam çıkışında verdi. Mola yerinde Kılıçdaroğlu, dünkü yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren Mamak ilçe örgütünden Hasan Tatlı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok üzgünüz adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Yarın bir grup milletvekili arkadaşımız cenaze törenine katılacak. Hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü yürüyüşe CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Kızılcahamam çıkışındaki ikinci mola verilen yerde ise Kılıçdaroğlu'nu gazeteci Erdem Gül karşıladı.

