Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, 'Hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik. Türk futbolu çok şey kaybetti' dedi.

Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, "Hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik. Türk futbolu çok şey kaybetti" dedi.

Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın, İlhan Cavcav'ın vefatıyla ilgili Güven Hastanesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydın, Cavcav'ın kendisini amatör ligden alarak Gençlerbirliği'nde yöneticiliğe getirdiğini belirterek, "Ailevi ilişkilerimiz yüksek seviyede. Sporla, aileyle, futbolla, ne ile anlatsak İlhan ağabeyi anlatamayız. Ara ara birbirimizi de hırpalardık ama bir cümlesi çok önemliydi, 'Sen ne kadar bağırırsan bağır, Murat'tan farkın yok' derdi. Öyle bir sevecenliği de vardı. Hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik. Türk futbolu çok şey kaybetti. İnşallah Gençlerbirliği'ne bu kayıptan dolayı bir şey olmaz. Hepimiz üzülürüz, çok büyük emek verdi. 3. Amatör Küme'den alarak geldi. Tek kelimeyle Türk futbolu çok önemli bir kişisini kaybetti. Biz de hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik" ifadelerini kullandı.

Cavcav ile en son geçen hafta konuştuğunu aktaran Aydın, "Gel bir uğra falan dedi. 'Bir şartla gelirim' dedim. 'Maçlara gitmeyeceğini söyle, maçı televizyondan seyredersek gelirim' dedim. 'Sen sosyetik adam oldun futboldan ayrıldıktan sonra' dedi. 'Ama ben her şeyimi, sıhhatimi bile oraya borçluyum' dedi. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

(Uğur Kan Yüksek - İbrahim Berat Yılmaz/ İHA)