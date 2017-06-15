Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Bizim için en büyük gururlardan birisi de dostlarımıza mahcup olmadık. Zor günleri geçtik, göreve ilk başladığımızda herkesin büyük bir endişesi vardı. Herkesin bırakmak istediği bir kulüptü. Hamdolsun hep beraber mutlu, gururlu olduk' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bizim için en büyük gururlardan birisi de dostlarımıza mahcup olmadık. Zor günleri geçtik, göreve ilk başladığımızda herkesin büyük bir endişesi vardı. Herkesin bırakmak istediği bir kulüptü. Hamdolsun hep beraber mutlu, gururlu olduk" dedi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği mensupları, iftar programında bir araya geldi. Ankara Wyndham Otel'de gerçekleştirilen programa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katıldı. Atkı, bayrak ve formalarıyla programa katılan taraftarlar, renkli görüntüler ortaya koydu.

İftarın ardından taraftarlara seslenen Fikret Orman, "Bu kulüp kimseye ait değil, bir bugün bir görev yapıyoruz, bir gün bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Sizlerin yanına bir Beşiktaş taraftarı olarak geri döneceğiz. Ne yaptıysak hep beraber yaptık, sizin inancınız, bize olan güveninin çok önemliydi. Bizim için en büyük gururlardan birisi de dostlarımıza mahcup olmadık. Zor günleri geçtik, göreve ilk başladığımızda herkesin büyük bir endişesi vardı. 'Türkiye'de 2 büyük oluşturulmak isteniyor' denilen günlerdi. Stadımız, gelirimiz yoktu, çok borcumuz vardı, ödemelerde büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Herkesin bırakmak istediği bir kulüptü. Biz Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu herkese gösterdik. Hamdolsun hep beraber mutlu, gururlu olduk" ifadelerini kullandı.



"TATLIYA BAĞLAMAYA ÇALIŞIRIZ"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Orman, yönetim kurulu üyelerinden Metin Albayrak hakkında sorulan bir soruya, "Beşiktaş bugün milyonlara hitap eden bir camia. Milyonları ilgilendiren bu camiayı yönetirken bazı anlarda çocukça işler oluyor ama ben bu camianın başkanı olarak bunları olgunlukla karşılamaya gayret ediyorum. Metin de benim çocukluk arkadaşımdır. Kardeşim kadar yakındır, bir kırgınlığı olmuş duyduğum kadarıyla. Çağırır konuşuruz, tatlıya bağlamaya çalışırız" cevabını verdi.



ERDOĞAN: "ZOR DÖNEMLERDE HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA NASIL KOYDUĞUNU HEPİMİZ GÖRDÜK"

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, Beşiktaş'ın en zor dönemlerinde ellerini taşın altına soktuklarını belirterek, "Feda döneminde burada takımımızı destekledik. Ne kadar zor günler olacağını biliyorduk, ancak zoru kolay gösterdik. Zor dönemlerde herkesin elini taşın altına nasıl koyduğunu hepimiz gördük. Takımımız her şekilde destekledik ve şampiyonluklara katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)