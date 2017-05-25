Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz'

Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye istediğimiz yerde değildir. Futbol tabiri ile konuşmak gerekirse Play-off'ta oynuyoruz ama henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz' dedi.

Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş, "Türkiye istediğimiz yerde değildir. Futbol tabiri ile konuşmak gerekirse Play-off'ta oynuyoruz ama henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz' dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a 'Fahri Doktor' unvanı verdi. Üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştirilen törene Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Mehmet Karaca ve davetliler katıldı.
Konuşması için kürsüye çağrılan Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş söz aldı. Sözlerine Zeynep Okyay'ı tebrik ederek başlayan Kurtulmuş, "Dünya siyaseti ciddi bir şekilde dengesizlik yaşıyor. Bir denge arayışı içinde belki önümüzdeki 10 yıl içinde siyasi türbülanslarını sürdürecek gibi gözüküyor. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan tabloda dünya eski düzenini kaybetmiş olmakla birlikte, yeni bir düzeni kuramamış olmanın verdiği sıkıntılar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bu sıkıntılardan nasibini alan bölgelerden birisi de bizim de içinde bulunduğumuz ön Asya'daki siyasi gelişmelerdir. Türkiye bu yeni siyasal sistemin önemli aktörlerinden birisi olamaya aday bir ülkedir. Türkiye, dünyadaki siyasal gelişmeleri yakından takip ediyor. Değişen yeni denklemin içerisine güçlü bir değişken olarak girebilmenin mücadelesini veriyor" dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Türkiye olarak bu yeni ekonomik serüvende önümüze çok önemli fırsatlar çıkıyor. Ne yazık ki birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devriminin arkasında kalmış Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimi dediğimiz bu süreci yakalayabilme fırsatı önümüzdedir. Bunun için artık eskisi gibi sadece doğal kaynaklara ya da birtakım araç, gereçlere sahip olanlar ya da sadece finansal güce sahip olanlar değil, bilgiye stratejik bir güç olarak sahip olanlar çok daha avantajlı bir noktaya gelecektir. Bilgi üretebilen, bilginin üzerinde yenilik yaparak, bilgiyi ekonomik bir değer haline getirip rekabet edebilenler önümüzdeki dönemde ciddi şekilde avantajlı hale gelecektir. İşte bunun için sadece iş dünyasının çabaları yeterli olmaz. Sadece üniversitelerin çabaları yeterli olmaz. Sadece siyasetin ön açan bir takım adımları atması da yeterli olmaz. İş dünyasının, siyaset dünyasının ve bilim dünyasının el ele çalışması bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi olmak zorundadır."
Kurtulmuş, Türkiye'nin henüz uluslararası alanda istenilen seviyede olmadığına değinerek, "Son yıllarda baktığımız zaman Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Ancak şunu söylemek gerekir ki henüz Türkiye istediğimiz yerde değildir. Futbol tabiri ile konuşmak gerekirse Play-off'ta oynuyoruz ama henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz. Dünyanın süper ligine çıkmak için herkes kendi ödevini en iyi şekilde yapmalı. Bir milli sorumluluk içerisinde, bu ülkeye olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve en ileri düzeyde kendi görevlerimiz yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
"Türkiye'nin sanayileşme tarihi, Türkiye'nin ekonomik tarihi maalesef aynı zamanda Türkiye'nin bir ihanet tarihidir. Türkiye uzun yıllar boyunca bağımsız bir ekonomiye sahip olmak için çabaladı durdu. Ne zaman Türkiye ileriye gitse birileri Türkiye'nin ayaklarından çekip, geriye atmaya çalıştı. Türkiye ya siyasetinde çıkarılan bir takım türbülanslarla ya terör vasıtasıyla ilerlemeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Türkiye bugün çok şükür kendi insansız hava araçlarını yapabiliyor. Terörle mücadelemizde İHA'ların yanına bir de silahlı İHA'ları katalım diye Türkiye bir kaç sene dost ve müttefik bildiği ülkelerin kapısını aşındırdı. Bugün sınırlarımızın güneyinde PYD/PKK'ya açık bir şekilde silah verenler maalesef Türkiye'nin bu meşru talebini karşılamadılar. Türkiye silahlı İHA'lara sahip olamadı. Hani derler ya 'Kötü komşu adamı ev sahibi yapar' Bunun sonucu olarak Türkiye İHA'larına silahlarını koyarak terörle mücadelede son derece aktif bir şekilde kullanabilir noktaya geldi."
Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Zeynep Bodur Okyay'a 'Fahri Doktor' unvanı takdim edildi. Rektör Karaca Okyay'a cübbe giydirirken, Okyay doktora beratını Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. Okyay daha sonra salonda bulunanlara teşekkür konuşması yaptı.
(Murat Solak/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz'
A Passage To Boollywood, Mersin'i salladı
Ergin Ataman: 'Oyunu kontrol ettik'
Beşiktaş'ın Gaziantepspor mesaisi sürdü
Vizyonda bu hafta
Seride skor eşitlendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz'
'Henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz'
A Passage To Boollywood, Mersin'i salladı
A Passage To Boollywood, Mersin'i salladı
Ergin Ataman: 'Oyunu kontrol ettik'
Ergin Ataman: 'Oyunu kontrol ettik'
Beşiktaş'ın Gaziantepspor mesaisi sürdü
Beşiktaş'ın Gaziantepspor mesaisi sürdü
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Seride skor eşitlendi
Seride skor eşitlendi
Sıkı yönetim yasasını imzaladı
Sıkı yönetim yasasını imzaladı
Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşıyla görüştü
Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de kritik görüşmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de kritik görüşmelerde bulundu
Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı
Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı
Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı
Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı
Cenk Ergün: 'RB Leipzig'in Bruma'ya ilgisi var'
Cenk Ergün: 'RB Leipzig'in Bruma'ya ilgisi var'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English