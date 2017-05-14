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Henüz 4 yaşında!
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Henüz 4 yaşında!

Şanlıurfa'da 3. kolu boynunda dünyaya gelen 4 yaşındaki Hülya E. yapılan ameliyat ile 3. kolundan kurtuldu.

Şanlıurfa'da 3. kolu boynunda dünyaya gelen 4 yaşındaki Hülya E. yapılan ameliyat ile 3. kolundan kurtuldu.
Şanlıurfa'da 5 çocuklu inşaat işçisi İbrahim ve ev hanımı Meryem E. çiftinin 4 yıl önce Hülya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Boynunda 3'üncü bir kol bulunan bebek, herkesi şaşkına çevirdi. Aile, Şanlıurfa'daki doktorların yönlendirmesiyle çocuğu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cenk Özkan'a getirdi. Çocuğu muayene eden Prof. Dr. Cenk Özkan, belirli aralıklarla tıbbi takibini sürdürdü. Boynunda çıkan 3'üncü kolun Hülya E.'nin sağlığını tehdit etmeye başlamasının ardından ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 3 ay önce kız, ameliyatla fazla koldan kurtuldu.
Özkan, Hülya'nın 3 kollu olma şikayetiyle hastanelerine getirildiğini belirterek, "Literatüre baktığımızda bu çok çok nadir görülen bir şey. Bu normalde ikiz bebeklerden birisinin gelişiminin durması sonucu diğer kardeşinde diğer organın kalmış olmasından oluyor. 'Fetus içerisinde fetus' olarak adlandırılıyor tıp dilinde. Bu şekilde hastanın sırtı, karnı farklı yerlerinde çok çok nadiren görülebiliyor. Hülya'nın da ikiz kardeşleri var kendisinden büyük. Yani ailede aslında sürekli olarak ikiz doğum var. Hülya da ikiz olarak olacakmış ama tek dünyaya gelmiş. Sırtında bu şekilde bir kol çıkıntısı olduğunu fark etmişler. Kol çıkıntısı omur iliklere de bağlantılı olduğu için 4 yaşına kadar kimse bir şekilde müdahale etmek istememiş ve olay buraya kadar gelmiş" dedi.

"HÜLYA'YA BENZER, TIP LİTERATÜRÜNDE SIRT BÖLGESİNDE ÇOK FAZLA HASTA YOK"
Özkan, şöyle devam etti:
"Biz bu fazla kolun çocuğa yük olmak dışında bir faydası olmadığından oradan uzaklaştırdık. Normal kendi kolundan biraz daha küçük ama bariz bir şekilde içerisinde fonksiyonu bulunmayan parmakları ve eli de olan o kolu cerrahi bir operasyonla çıkarttık. Biraz güç bir operasyon oldu ama başardık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi şimdi. Koşuyor, keyfi yerinde, herhangi bir problemimiz de olmadı. Bu çok çok nadir görülen olaylardan biri. Hülya'ya benzer, tıp literatüründe sırt bölgesinde çok fazla hasta yok, dünya üzerinde bile sayılı vaka bildirimleri mevcut."
Çocuğun hastanedeki rutin sağlık kontrollere devam ediyor.
(Fatih Keçe / İHA)

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