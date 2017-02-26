Hemzemin geçitte korkutan kaza

Batman'da yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Olayda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Batman'da yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Olayda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Kurtalan istikametine giden D22030 sefer sayılı yolcu treni, Batman Şafak Mahallesi Pir Sultan Caddesi Musa Anter Halk Evi yanındaki hemzemin geçitte, Abdurrahman Yılmaz yönetimindeki 72 KD 175 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Abdurrahman Yılmaz ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)