Hemzemin geçitte feci kaza

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hemzemin geçitte tren otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ağır yaralandı, otomobildeki kadın ise hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hemzemin geçitte tren otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ağır yaralandı, otomobildeki kadın ise hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçe girişindeki hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan bir otomobile kömür taşıyan tren çarptı. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinden Karabük'e kömür taşıyan yük treni, Cevat Erikoğlu (55) idaresindeki 67 YE 973 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta bulunan Döndü Gencel (50) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Cevat Erikoğlu da Gökçebey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerinde çekim yapan basın mensubuna bir polis memuru müdahale edip gözaltına almakla tehdit etti. Fiziki müdahalede bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.