Hemzemin geçitte feci kaza

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hemzemin geçitte tren otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ağır yaralandı, otomobildeki kadın ise hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hemzemin geçitte tren otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ağır yaralandı, otomobildeki kadın ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçe girişindeki hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan bir otomobile kömür taşıyan tren çarptı. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinden Karabük'e kömür taşıyan yük treni, Cevat Erikoğlu (55) idaresindeki 67 YE 973 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta bulunan Döndü Gencel (50) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Cevat Erikoğlu da Gökçebey Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerinde çekim yapan basın mensubuna bir polis memuru müdahale edip gözaltına almakla tehdit etti. Fiziki müdahalede bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

