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Hemşehrilerini 2 buçuk milyon dolandırdı
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Hemşehrilerini 2 buçuk milyon dolandırdı

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya sığınan mültecileri, başka bir Suriyeli iş yeri açma ve ortaklık vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırarak kayıplara karıştı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya sığınan mültecileri, başka bir Suriyeli iş yeri açma ve ortaklık vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırarak kayıplara karıştı.
Olay, 2 ay önce Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan 3 yıl önce kaçıp Adana'ya sığınan 7 mülteci, inandıkları Muhammed A. isimli başka bir Suriyeliye iş yeri açıp para kazanmak için toplam 623 bin 500 TL ve 537 bin 400 dolar para verdi. Daha sonra Muhammed A. bir elektronik dükkanı açtı. 7 Suriyeli vatandaşa ise 1 ay boyunca ortaklıkları düzeyince kazandıkları kardan para ödedi.
Aradan geçen 1 ayın ardından ise A., bir gece dükkandaki malların çoğunu da çalarak ortadan kayboldu. Sabah geldiklerinde dolandırıldıklarını anlayan mülteciler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, A'nın tek 7 Suriyeli mülteciyi değil, aralarında Türk vatandaşları da bulunan başka kişileri de dolandırdığı öğrenildi.

"EV KİRAMI BİLE ÖDEYEMİYORUM ŞU ANDA"
Durumu avukat aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıyan Suriyeli Abik Takgal, elinde avucundaki bütün parayı verip şu anda ev kirasını dahi ödeyemediğini belirtti. Takgal, "İlk tanıştığımda kendisiyle parası yoktu ve gel seninle iş yapalım dedi. Para vardı bende, dükkan açtı kendisi. Başta iyi, dürüst çalıştı benimle. Ama daha sonra kaçtı gitti. 28 bin 200 dolar ve 74 bin TL para verdim. Şu anda elimdeki bütün parayı verdim. Ev kirasını bile veremiyorum" dedi.

"AİLECE DOLANDIRILDIK"
Elektronik eşya toptancısı olan ve dolandırıcı tarafından 650 bin dolar dolandırılan Abdurrahman Acem de, "Benim ayrı bir dükkanım vardı. Başta kendisi ile tanıştım. Mal alıp satarız diye güvendim kendisine. Çok mal aldı ama aldıktan sonra parayı ödemedi. Daha sonra duydum ki kaçtı. 650 bin dolar civarında aile olarak dolandırıldık" diye konuştu.

"DÜRÜST BİRİNE BENZİYORDU AMA DOLANDIRICI ÇIKTI"
Çevre esnaflarından Hikmet Şen de dolandırıcının 7 Suriyeli vatandaşı değil başka kişileri de dolandırdığını ve kaçtığında yaklaşık 40 kişinin dükkanı basmak için geldiğini belirterek, "Bu kaçtığında alacaklılar geldi buraya. En az 30-40 kişi vardı. Kendisi çok iyi birine benziyordu. Cuma günleri dükkanını kapatıp açmazdı. Benden karton karton sigara alırdı. Dürüst, efendi birine benzetiyorduk. Bu adam milleti harbiden uyutmuş. Alacaklılar burada birbirine girecekti. Dolandırdıkları arasında bir de Türk vatandaşı vardı. Onun da 100 bin TL'sini dolandırmış" ifadelerini kullandı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"
Abdurrahman Acem, Ayşe Kattan, Ali Alshawakh, Muhammed Hamdo, Abit Takdal, Hamama Atık, Ali Ajam isimli Suriyelilerin dolandırıldığını tespit ettiklerini belirten Avukat Ökkeş Ağca da olayın takipçisi olduklarını kaydederek şunları söyledi:
"Ellerinde avuçlarında biriktirdikleri parayı, bir dükkana ortak olduk diye dolandırıcıya vermişler. Dolandırıcı görüntüsünde olmayan, iyi niyetli bir iş adamı görüntüsü veren bu kişi iyi niyetli insanları dolandırarak ağır şekilde yaralamıştır. Hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Olayın takipçisiyiz."
Polisin de dolandırıcı Muhammed A.'yı yakalamak için çalışması sürüyor.
(Umutcan İşledici/İHA)

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