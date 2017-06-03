Hemşehrileri Ele için seferber oldu

İstanbul'da yaşayan ve lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Ela için, memleketi Erzurum'un İspir ilçesinde kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Bağışlar devam ettiği sürece sürdürülecek olan kampanyanın ilk gününde hemşehrileri kan vermek için sıraya girdi.

İstanbul'da yaşayan ve lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Ela için, memleketi Erzurum'un İspir ilçesinde kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Bağışlar devam ettiği sürece sürdürülecek olan kampanyanın ilk gününde hemşehrileri kan vermek için sıraya girdi.

Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı lösemi hastası 5 yaşındaki Ela Taşkın için seferber oldu. Uygun donörün bulunamamasından dolayı Türkiye genelinde birçok kesim tarafından başlatılan kök hücre ve kan bağış kampanyası İspir'de de başlatıldı. Kızılay ekipleri, kan ve kök hücre toplama araçlarında bağış toplamaya başladı.

Ela Taşkın'ın akrabaları tarafından başlatılan ve zaman içinde büyüyen kampanya doğrultusunda saat 17:00'de başlayan bağış alma işlemi gece saat 00:00'e kadar devam etti. İlk günde yaklaşık 250 kök hücre, 150 kan bağışı toplandı.

Kızılay yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay arasında yapılan protokolle Ulusal Kök Hücre Bankası'nın kurulduğunu ifade ederek, "Bizde Kızılay olarak lösemi ve kan kanseri hastaları için kök hücre çalışması yapıyoruz. İspirli hastamız var fakat bu çalışma sadece bir hasta için değil bütün hastalarımız için yapılan bir çalışma. Toplanan bütün örnekler Türk Kök Havuzunda toplanıyor ve oradan uyarsa buradaki hastamız, uymazsa da diğer bütün hastalarımız için kullanılıyor. Bir eşleşme olduğunda biz tekrar o kişiyle görüşüp bilgilendirip kök hücre alınacağı konusunda kendisini bilgilendiriyoruz" diye bilgi verdiler.

Ela'nın İspir'deki hemşehrileri, "Ela'ya 1 ay önce lösemi teşhisi konulmuş. 1 ay önce konulan teşhisten sonra yoğun bir tedavi altına alınmış. İlik nakli olması gerektiği öğrenildi. Ondan sonra ailenin ve yakından birinci kuşak ailenin birebir kök hücre taraması yapıldı. Fakat uyumlu bir kök hücre bulunamadı. Daha sonra Kızılay'ın kök bankası tarandı, ondan da bir sonuç alınamadıktan sonra bu kampanya başlatıldı" dediler.

(Nejdet Yılmaz/İHA)