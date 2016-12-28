Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören doktor adayı Batuhan Gedik, hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor. Ailesine fazla yük olmamak için okuldan arta kalan zamanlarında bir kebapçıda çalışan Batuhan Gedik, hayatı daha iyi öğrenmek için sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını bizzat hayatın içinde olmak gerektiğini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören doktor adayı Batuhan Gedik, hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor. Ailesine fazla yük olmamak için okuldan arta kalan zamanlarında bir kebapçıda çalışan Batuhan Gedik, hayatı daha iyi öğrenmek için sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını bizzat hayatın içinde olmak gerektiğini söyledi.

"Öğrenci denince baba parası yiyen grup akla gelmesin"

Zonguldak'tan Aydın'a üniversite okumak için geldiğini iki yıldır yaşadığı Aydın'da meslek de ayrı bir meslek de edindiğini belirten Batuhan Gedik, "Üniversite denilince pek çok kişinin aklına baba parası yiyen kişiler geliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinin namını öğrenciyken duymuştum. Üniversite sınavlarından sonra ADÜ Tıp'a tercih yaptım ve kazandım. Şimdi bir yandan okuyor diğer yandan da kebapçılık yapıyorum. Doktorlukla ilgili dersleri hocalarımdan, hayatın gerçek yüzü ve beşeri ilişkilerle ilgili dersleri de ustamdan alıyorum. Ailem çalıştığımı bilmiyor ama, şimdi aileme fazla yük olmadan yaşamaya, hekimlik diplomamı aldığımda da tüm insanları yaşatmaya çalışacağım" dedi.

"Tıp okuduğunu öğrenenler şaşırıyor"

Kebapçı salonunda herkesin 'Doktor' diye hitap ettiği Batuhan Gedik, aslında bu hitabın hoşuna gittiğini salona yeni gelenlerin ise tıp okuduğunu öğrenince kendisine saygı duyduklarını söyledi. Bir insan için en büyük mutluluğun kendi ayakları üzerinde durabilmek olduğunu kaydeden Gedik, "Bir yandan tıp okuyorum, diğer yandan da hem kebapçılığı, garsonluk ve esnaflığı öğreniyorum. Her şeyden önemlisi ustam sayesinde hayat dersi de alıyorum" diyerek hayata her yönü ile hazırlanmaya çalıştığını söyledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor
Yılbaşı hindileri görücüye çıktı
Başkan Aksoy, projelerini anlattı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
Malazgirt'te değerlendirme toplantısı
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Asıl kar yağışı bu hafta geliyor
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Asıl kar yağışı bu hafta geliyor
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor
Hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor
Yılbaşı hindileri görücüye çıktı
Yılbaşı hindileri görücüye çıktı
Başkan Aksoy, projelerini anlattı
Başkan Aksoy, projelerini anlattı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
Malazgirt'te değerlendirme toplantısı
Malazgirt'te değerlendirme toplantısı
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Organik hindiler görücüye çıktı
Organik hindiler görücüye çıktı
Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 tutuklama
Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 tutuklama
Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English