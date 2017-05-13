Hem üretiyor hem çalıyor

Rize'de 3 yıl önce 14 yıldır çalıştığı işten çıkartılan Yılmaz Birben, atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında yaptığı tulumları satarak ve düğünlerde tulum çalarak geçimini geçimini sağlamaya çalışıyor.

Rize'de 3 yıl önce 14 yıldır çalıştığı işten çıkartılan Yılmaz Birben, atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında yaptığı tulumları satarak ve düğünlerde tulum çalarak geçimini geçimini sağlamaya çalışıyor.

Yeniköy mahallesindeki evinin bir odasında tulum imal eden 44 yaşındaki Yılmaz Birben, zaman zaman da düğünlerde yaptığı tulumları çaldığını ve evinini geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Günde 2 tulum yaptığını ifade eden Birben "14 yıldır çalıştığım işten çıkartılınca çocukluğumu ve gençliği verdiğim tulum imalatına geri döndüm. Bu işi öğrenmeye 8 yaşında başladım. İş nedeniyle ara verdiğim tulum yapmaya yeniden başladık. Geçimimi sağlamak zorundayım. Evliyim bir de oğlum var. Hasta annem ve babam var onlara da akmak zorumdayım" dedi.

(Bayram Ali Sarı/İHA)