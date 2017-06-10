Kahramanmaraş'ın kırsal mahallerinde yaşayan çiftçilerin alternatif ürün çeşitleri arasında başı çeken çilek, bu yıl hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş'ın kırsal mahallerinde yaşayan çiftçilerin alternatif ürün çeşitleri arasında başı çeken çilek, bu yıl hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teşvikleriyle kırsal arazilerde çilek yetiştiren çiftçiler, ilk hasat dönemini tamamladı.

Çilek yetiştiriciliği sayesinde ailelerin geçimlerini sağlayan çiftçiler, 2017 yılı çilek hasadından 10 bin ton rekolte bekliyor.

İl genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık arazide çilek yetiştiren çiftçiler, üretimlerini kilogramını 5 TL'den serbest piyasada satışa sunuyor.

Bölgenin önemli gelir kaynağı olan çilek yetiştiriciliği hakkında konuşan Kahramanmaraş İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu,"Çiftçilerimiz bakanlığımızın teşvikleriyle bu bölgede çilek ekimine yönlendirildi. Şuanda bu bölgenin çilek üretimi noktasında iklim ve coğrafya şartları son derece müsait. Çiftçilerimiz günlük olarak ürettiği çilekleri yol kenarında doğrudan üreticiye ulaştırabiliyorlar. Bu anlamda bölge çiftçilerimiz için son yıllarda çilek üretimi önemli bir gelir kaynağı oldu. Artık çiftçilerimiz bu bölgede doğdukları topraklarda doymaya başladılar. İlimiz genelinde 2 bin 500 dekar civarında çilek ekim alanımız var. Biz çilekten 3 ila 5 ton civarında verim alıyoruz. Bu da demek ki 8-10 bin ton civarında 2017 yılı içerisinde çilekten bir ürün bekliyoruz" diye konuştu.

(Muhammet Özer / İHA)