Hem tehdit etti, hem sosyal medyadan paylaştı!

Suriyeli diye aracına aldığı Türkmen genci tehdit etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Suriyeli diye aracına aldığı Türkmen genci tehdit etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada Türkmen bir genci canıyla tehdit ederek parasını isteyen şahıs, görüntüleri sosyal medyadan da paylaşınca büyük tepki topladı. Görüntülerde şahsın, Suriyeli diye aracına aldığı Türkmen gençle birlikte seyir halinde olduğu görülüyor. "Benim ülkemde ne arıyorsun?" diye soran şahsa genç adam, "Çalışmak için geldim" cevabını veriyor. İnsanlıktan nasibini almayan şahıs, "Seni öldüreyim mi paranı mı alayım?" şeklinde konuşarak genci tehdit ediyor. Görüntülerin sonunda Türkmen genç, cebinden çıkardığı parayı adama veriyor.

