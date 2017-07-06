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Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar
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Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kadınların okulu hem de iş yeri oldu. Merkezdeki kurslara katılarak, çeşitli ürünler tasarlamayı öğrenen kadınlar, bunları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kadınların okulu hem de iş yeri oldu. Merkezdeki kurslara katılarak, çeşitli ürünler tasarlamayı öğrenen kadınlar, bunları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ve Diyarbakır Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği ile Kayapınar ÇATOM işbirliğiyle yürütülen "Üretiyoruz ve Kazanıyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesi sayesinde 30 kadın hem öğreniyor hem de üretiyor. Kursa katılan kadınlar, yaptıkları süs eşyalarını da satarak, aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. El sanatları ve keçe işleme kursuna katılan kadınlardan Nurcan Ateş (22), kurslarda yaptıkları işlerinde hem maddi hem de manevi olarak kendilerine çok iyi geldiğini belirtti. Ürünleri kendilerinin tasarlayıp ürettiğini kaydeden Ateş, "El sanatları, keçe üzerine bir şeyler yapıyoruz. Kendimiz çiziyoruz, kendimiz tasarlıyoruz. Kapı süsü, çantalar, yastık yapıyoruz. Burada yaptığımız şeyler bize iyi geliyor. Kafamızı dağıtıyoruz. Sorunlarımızı unutuyoruz. Satıldığı zaman bize bir katkıda bulunuyor. En azından kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Buradaki şeyler bize iyi geliyor. En azından katkıda bulunuyor bize" dedi.

"AİLE ORTAMI GİBİ"
6 kardeşin en büyüğü olduğunu anlatan Ateş, bir şeyler üreterek aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı. Ateş, yaptığı işin psikolojik olarak da kendisine iyi geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kadınlar kurslara gelsinler, kurslar gerçekten iyi. Okul okumayanlar, okulu bitirip boşta kalanlar var. Kurs çok iyi maddiyat açısından da maneviyat açısından da herkese öneririm. Ortam aile ortamı gibi. Herkes sorunlarını konuşuyor, çözüyor. Herkes birbirine yarımda bulunuyor. O da çok güzel."

7 ÇOCUK ANNESİ
Keçe işleme kursuna katılan 7 çocuk annesi Cahide Gümüş (49) ise kurslarda elde ettiği gelirlerle aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti. Kurslarda çok güzel bir arkadaş ortamı olduğunu kaydeden Gümüş, "7 çocuğum var. Üniversite okuyorlar. Büyüttük hepsini. Buraya da geliyorum hem ekonomiye katkıda bulunuyorum hem de psikolojik olarak rahatlıyorum. Arkadaş ortamı var, güzel bir çevre. Rahatlıyoruz burada arkadaşlarla iş yapıyoruz. Stres de atıyoruz para da kazanıyoruz. Sipariş aldığımız zaman toplu olarak iş yapıyoruz ondan sonra para da alıyoruz. Harçlığımız da oluyor" diye konuştu.

"KENDİMİ İŞE YARAR HİSSEDİYORUM"
Ev kadınlara kurslara katılmaları için çağrıda bulunan Gümüş, şunları söyledi:
"Keçe çalışması, dikiş-nakış siparişleri alıyoruz. Teslim ettiğimizde paramızı alıyoruz. Çok iyi oluyor. Kendini bir şey hissediyorsun, işe yarar hissediyorsun. Evde de biraz daha hakimsin, çocuklara da hakimsin. Çok güzel bir şey. İsteriz ki bu gibi merkezler daha fazla olsun ki kadınlar faydalanabilsinler. Hem psikolojimize iyi geliyor, hem arkadaş çevremiz oluyor. Beraber gezilere, yemeklere gidiyoruz. Çok güzel biz de faydalanıyoruz."
(Ejder Ediz Işık / İHA)

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