16.11.2017 12:56 Hem kitap okudular hem deniz havası aldılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğrenciler kordon boyunda kitap okudu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğrenciler kordon boyunda kitap okudu.

İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu ve İsmail Hakkı Hatice Kayan ortaokullarının birlikte düzenledikleri kitap şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin ilk günü okullarda düzenlenen faaliyetlerle başladı. Okuma alışkanlığının geliştirilmesinin hedeflendiği şenlikte görev alan öğretmenlerden Engin Tutlu, Selda Göktuna, Nurlu Tulu, Arzu Güven, 500'den fazla öğrenciyi yeni sahil bulvarındaki banklarda toplayarak birlikte kitap okudular. Öğrenciler, kitap okuduktan sonra diktikleri ağaca mor kurdele bağladı.

Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin verdiği konserle devam eden şenlik, yazarların yapacakları söyleşilerle sona erecek.

(Hakkı Ovatman / İHA)

