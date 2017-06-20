Hem kameraya hem kadına yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir markette yaşanan hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir markette yaşanan hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Montunu kalkan olarak kullanan bir adam, marketteki kadının cüzdanını çalmak istedi. Cüzdanı aldı da ama kadın durumu fark etti ve cüzdanını geri aldı. Adam hızla kaçtı ama çok geçmeden polis tarafından yakalandı.

