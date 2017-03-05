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Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
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Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar

Rize'de tulum geleneğini sürdürmeyi amaçlayan gençler, toplandıkları mekanda tulum çalmayı öğreniyorlar.

Rize'de tulum geleneğini sürdürmeyi amaçlayan gençler, toplandıkları mekanda tulum çalmayı öğreniyorlar.
En küçükleri 11, en büyükleri ise 18 yaşında olan gençler tulum çalmayı öğrenmek için ders alıyorlar. Karadeniz Bölgesi'nin simgesi haline gelen tuluma hevesleri olan gençler kültürlerini ve tulum geleneğini sürdürmeyi amaçlıyorlar. Gençler ilk aşamada sipsi adını verdikleri tulum navının teklisi ile eğitime başlıyor. Parmak numaralarının öğrenilmesinin ardından türkülere geçen gençler, son aşamada derisi olan tuluma geçiş yapıyorlar. Çayeli ilçesinde 14-30 yaş arası herkesin katılabileceği kurs, ilçede faaliyet gösteren Çise Derneği ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülüyor.
Gençlerin tulum kültürüne hevesli olduklarını ifade eden eğitmen Gökhan Demirci, 'Yaklaşık 6 aydan beri projemiz devrede. Gençlerin kültürümüze ve tulum geleneğine hevesli olduklarını görüyoruz. Gençlerle çok mutluyuz, birbirlerimiz ile güzel anlaşıyoruz. Eğlenirken kültürümüzü de öğreniyoruz. Samimiyetin bu kültürde olduğunu ve gençlere de ulaştığını düşünüyorum' dedi.
Genç kursiyerler ise azimli olduklarını ve tulum çalmayı başaracaklarını ifade ettiler.
(Kubilay Ateş / İHA)

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