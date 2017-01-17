Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz'

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 'Sabah programlarında dalga geçilme, aşağılamaya kalkma konusu olunca tepki gösteriyorum. Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz' dedi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, "Sabah programlarında dalga geçilme, aşağılamaya kalkma konusu olunca tepki gösteriyorum. Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz" dedi.
Uludağ'da geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali tam gaz devam ediyor. Birçok şarkıcının sevenleri ile buluşacağı 'Selfy Whitefest 2017' kapsamında ünlü şarkıcı Hande Yener, bir hotelde sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Her sene olduğu gibi Türkiye'nin en büyük gençlik festivalindeyiz. Bende en genç solistlerden biri olarak buradayım. Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına 44, Cem'in yanına da 32 yazılsa da eğleniyorum. Gençlik takıntısı herkes de var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza dek sürmesini istiyorum. Şu an ikinci bir hayat yaşıyorum. Başka bir şey yaşıyorum" dedi.
Yener, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ilgili bir soru sorulması üzerine, "Ben zaten programları izlemiyorum. Medya takipten görüyorum. Tabi ki haber olunca bilgimiz oluyor. Fanlarım zaten yazıyorlar. Fanlarımız bizim gönüllü avukatımız. Bende uzun bir süredir susuyorum ama sabah programlarında dalga geçilme, aşağılamaya kalkma konusu olunca tepki gösteriyorum. Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz. O yüzden biliyorsun sosyal medya en güzel yeri. Bunun için mahkemeleri oyalamaya değmez. Beni kızdıran bir şey yok sadece insanların haddini bildirmem gerektiği durumlarda haddini bildiriyorum. O yüzden yeni bir bildiri de bulundum geçen gün" diye konuştu. Yener'in 2 saat sahnede kaldığı gecede birbirinden güzel şarkılarını hayranları için söyledi.
(Cengiz Gündüz - Samet Doğru / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sur şehitleri için tören
İşte Reina saldırganının saklandığı ev
Önce kazaya yol açtı, ardından kaçtı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti
Kardan tank yaptılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sur şehitleri için tören
Sur şehitleri için tören
İşte Reina saldırganının saklandığı ev
İşte Reina saldırganının saklandığı ev
Önce kazaya yol açtı, ardından kaçtı
Önce kazaya yol açtı, ardından kaçtı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti
Kardan tank yaptılar
Kardan tank yaptılar
Edirne'deki güzellik havadan görüntülendi
Edirne'deki güzellik havadan görüntülendi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hain saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Hain saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Galatasaraylı futbolculardan örnek davranış
Galatasaraylı futbolculardan örnek davranış
Çağla'dan ilk turda veda
Çağla'dan ilk turda veda
Azerbaycanlı tarihçinin eleştirisine cevap verdi
Azerbaycanlı tarihçinin eleştirisine cevap verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English