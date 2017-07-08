Helyum gazı patladı, 5 araç yandı

Aydın Kuşadası'nda balon şişirmek için kullanılan bir barakada helyum gazının patlaması sonucu meydana gelen yangında, kulübe ile birlikte park halinde 5 araç yandı, 1 kişi yaralandı.

Aydın Kuşadası'nda balon şişirmek için kullanılan bir barakada helyum gazının patlaması sonucu meydana gelen yangında, kulübe ile birlikte park halinde 5 araç yandı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak civarında balon şişirilmek için kullanılan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan helyum gazının peş peşe iki kere patlamasının ardından yangın yol kenarında park halindeki araçlara sıçradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında park halinde 5 araç yandı, ikisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında aracını söndürmeye çalışan Mehmet Çulha isimli bir kişi de yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çulha tedavi altına alındı.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)