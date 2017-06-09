Helikoptere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde helikoptere roketli saldırı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde helikoptere roketli saldırı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Haziran 2017 günü Çukurca ilçesi Güven Dağ Üs Bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran 2017 günü saat 21.00'da yaşanan helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



ŞIRNAKTA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

