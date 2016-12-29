29.12.2016 12:07 Hediye paketleriyle görme engelli çocukların yüzü güldü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu iş birliğinde gerekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri görme engelli çocuklarla doyasıya vakit geçirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu iş birliğinde gerekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri görme engelli çocuklarla doyasıya vakit geçirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün (GHSİM) araçlarıyla yurtlarından alınan kredi yurtlar kurumu (KYK) öğrencileri, GHSİM tarafından hazırlanan hediye paketleriyle görme engelli çocukların yüzünü güldürdü.



Hediye paketlerinde yer alan şort, tişört, forma ve ayakkabıları dağıtan KYK öğrencileri görme engelli çocuklarla sohbet ederek şarkılar söyledi. Görme engellilere özgü bir takım oyunu olan Goalball, oynayan öğrenciler okullarında Goalball salonu olmadığını ve bir salon istediklerini belirtirken GHSİM, engelli çocukların isteğini yerine getirerek boş bir salona görme engelli çocuklar ile tatami döşedi.



KYK öğrencileri görme engelli çocuklarla birlikte tatamileri döşedikleri salonda mini Goalball turnuvası yaptı. Gerçekleştirilen turnuvada ise görme engelli çocuklar KYK öğrencilerini ilk turda 5-1 mağlup ederken ikinci turda ise 6-0 mağlup etti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Kredi Yurtlar Kurumu ile bu tür etkinlikleri sürekli yapacaklarını vurgulayarak bu bağlamda KYK Müdürü Mahmut Bağmancı'ya teşekkür etti.



"İnsanlara görmeden de sevebilmeyi aşılıyorlar"



KYK yurdu öğrencisi Sibelcan Aslan, görme engelli çocuklarla muhteşem bir gün geçirdiklerini ve görmeden de bir insanı sevebilmenin mümkün olduğunu öğrendiklerini söyledi.



Gerçekleştirilen etkinliği düzenleyen GHSİM ve KYK yurduna teşekkür eden Aslan, "Gerçekleştirilen bu etkinlik bizleri çok mutlu etti. Buradaki çocuklar görmüyorlar ama hissediyorlar bu bambaşka bir şey İnsanlara görmeden de sevebilme duygusunu aşılıyorlar" şeklinde konuştu.

