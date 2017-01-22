Hedefte yerli bir isim var

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için somut gelişmelerin yarın yaşanacağını ve yerli bir teknik adamı göreve getirmek istediklerini söyledi.

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için somut gelişmelerin yarın yaşanacağını ve yerli bir teknik adamı göreve getirmek istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı kulüp, dün oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Adanaspor maçının ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. 25 Ocak tarihinde kupada Ümraniyespor, 29 Ocak'ta ise ligde Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, teknik direktör arayışları da başladı. Yeşil-beyazlıların ikinci başkanı Ali Ademoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yönetim kurulumuz ile toplantı halinde olacağız. Dün akşamdan bu yana netleşen veya görüştüğümüz bir isim yok. Ancak bu süreci yabancı bir teknik adam ile atlatamayacağımızı düşünerek yerli bir hoca getirmek istiyoruz. Yarın Ankara'da yada İstanbul'da bu sorunu çözmek istiyoruz" dedi.

