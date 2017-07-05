Hedefte Ahamada ve Manuel Da Costa var

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor kaleci Ali Ahamada ve eski oyuncusu Manuel Da Costa'ya teklif götürdü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor kaleci Ali Ahamada ve eski oyuncusu Manuel Da Costa'ya teklif götürdü.

Yeni sezonda Süper Lig'de Samet Aybaba yönetiminde mücadele edecek olan Sivasspor iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Elazığspor'dan Hakan Bilgiç ve Everton'dan Arouna Kone'yi renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı ekip Kayserispor'un kulüp bulmasını istediği Ali Ahamada'yı transfer listesine aldı. Menajeri aracılığıyla futbolcuyla görüşen Sivasspor futbolcunun vereceği kararı beklemeye başladı.

Defans hattına takviye yapmak isteyen Sivasspor 2013-2015 yılları arasında forma giyen eski oyuncusu stoper Manuel Da Costa'yı gündemine aldı. Geçen sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla görüşen Sivasspor tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

(Uğur Yiğit / İHA)