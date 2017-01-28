Hedeflerinde Türk askeri konvoyu varmış

Cerablus'a bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemek isterken sağ ele geçirilen 2 teröristin sorgudaki ifadeleri ortaya çıktı. Teröristler, PKK/PYD terör örgütlerinin emriyle Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef aldıklarını itiraf etti.

Cerablus'a bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemek isterken sağ ele geçirilen 2 teröristin sorgudaki ifadeleri ortaya çıktı. Teröristler, PKK/PYD terör örgütlerinin emriyle Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef aldıklarını itiraf etti.

TSK, 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus'ta bomba yüklü araçla sağ ele geçirilen 2 teröristin sorgudaki ifadelerini paylaştı.



TALİMAT PKK/PYD'DEN

Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak olan teröristin ifadelerinde, aracın Münbiç'ten hareket ettiği ve Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef alacakları öğrenildi. Her iki teröristin ifadesinde, eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD mensuplarından aldıkları öğrenildi.



"ARACI TÜRK KONVOYUNUN GEÇTİĞİ CADDEDE PATLATACAKTIK"

TSK'dan yapılan açıklamada, teröristlerden Hüseyin El Hamad'ın, ifadesinde görevinin bomba yüklü aracın uzaktan kumandasına ait cihazı almak olduğunu söylediği belirtildi. Uzaktan kumandayı Minbiç'ten aldığını anlatan teröristin, Türk askeri konvoyu dönerken Cerablus çevresinde aracı uzaktan kumanda ile patlatacaklarının bilgisini verdiği kaydedildi. Terörist ifadesinde saldırı emrini PKK ve PYD'nin sözde yöneticilerinden Dindar ve Fırat isimli kişilerden aldığını kaydetti. Bombalı aracın şoförü Muhammed Rahim ise sorgusunda, "Görevim bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekti. Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddede patlatacaktık" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarıca / İHA)