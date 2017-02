Hedefinde muhalifler vardı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Fırıldaklar bilmelidir ki taşıma su ile değirmen dönmez. Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma hayırsızlıktır' dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Fırıldaklar bilmelidir ki taşıma su ile değirmen dönmez. Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma hayırsızlıktır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde referandum tartışmaları çerçevesinde MHP'nin yıpratılmasına yönelik söylemler olduğunu belirtti. Büyükataman, Milliyetçi Hareketin her devirde siyasi saldırıların hedefi olduğunu kaydederek, "Fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışılmıştır. Her dönemde birilerinin elleri sürekli Ülkücü Hareketin içinde olmuştur. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Ülkücü Hareketin yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgâhlar hafızlarımızda tazeliğini korumaktadır. 1992'de Ülkücü Harekette yaşanan kırılma ve kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçirildiği ve bu süreçte dış mihrakların oynadığı rol de unutulmamıştır. 12 Eylül sonrası kapatılan MHP'nin yeniden açılmasının gündeme geldiği dönemde 27 Aralık 1992'de Söğütözü'nde yapılan kongrede hangi oyunların sahnelendiği ve kimlerin hangi tezgahlara başvurduğu da hafızalardan silinmemiştir" ifadelerine yer verdi.



"YİNE BU FIRILDAKLAR BİLMELİDİR Kİ..."

"Dün Türkeş'siz MHP, MHP'siz Türkiye planlayanların yeni taktik ve oyunlarına direndik" diyen Büyükataman, şunları kaydetti:

"Şimdi de oyunları bozacağız, oyuncuları perişan edeceğiz. 2002 yılından başlayarak 'MHP'siz Meclis' için yapılan zorlamalar, sonuçsuz kalan karalama kampanyaları, yakılan fitne ateşleri, sahneye sürülen taşeronların, bunların hezeyanları ve nihayet 2009'da MHP'yi mahkeme yoluyla kayyuma teslim etmek için başlatılan hukuki süreçler de herkesin malumudur. Dünün Söğütözü fitnecileri bugün Nazım Hikmetçi olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler kaldırarak yer sahibi belediyenin partisine mensup bindirilmiş kıtaları Ankara'ya taşıyan saçlarını değirmende ağartan bu zevata sormak gerekir. Bu değirmenin suyu nereden gelmektedir. Yine bu fırıldaklar bilmelidir ki taşıma su ile değirmen dönmez. Aramızda bulunuyorken partimizin lehine hiçbir hayırlı çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri bir bakıma hayırsızlıktır. Bu davaya bir kez olsun hayırlı olmayanlar hayırcı olsalar ne çıkar? Biri çıkmış kongreyi toplayın da boy ölçümüzü alın diyor. Sizin boyunuzun ölçüsünü 15 Temmuz'da millet almadı mı? Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kurun partinizi de görelim boyunuzun ölçüsünü. 15 Temmuz darbe planını aylar öncesinden, günler öncesinden bilen FETÖ mensuplarının tamamı niçin MHP kongresinde taraf olup, seferberlik ilan edip 'Kınalı Yapıncak'ı desteklemiştir? Soru bu kadar basittir."



"BU DA MI TESADÜFTÜR?"

Büyükataman, 15 Temmuz darbe girişimini yapanların kendileri için "Yurtta Sulh Konseyi" söylemini kullandıklarını hatırlatarak, "'Kınalı Yapıncak'ın MHP kongresi yaptırmak için Türkiye'yi gezerken her gittiği il ve ilçede MHP iktidarında 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hayata geçireceğiz' cümlesini kurması tesadüf müdür? 'Kınalı Yapıncak'ın gezdiği tüm il ve ilçelerde tekrarladığı çok ilginç başka bir söz daha vardır. 'Muhteremlere ot yoldurmazsak namerdim.' Bu söz, herkesin bildiği gibi askerde talim terbiye amaçlı fiili ceza sistemi modelidir. Bu da mı tesadüftür? FETÖ'nün siyaset ayağı ortaya saçıldığı gün bunlar net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu davanın asli sahibi ülkücü neferlerin çelik gibi sağlam iradesi sayesinde bütün bu siyasi hesapları ve tezgâhları boşa çıkarmış, karşı karşıya bırakıldığı bu badireleri atlatarak siyasi varlığını sürdürmüştür. Devirler boyunca Milliyetçi Hareketin altını oymayı amaçlayan kirli tezgahların aktörleri, maşaları ve figüranları değişmiş, ancak bu melanet odaklarının nihai hedefleri değişmemiştir. Ülkücü iradenin bunları iyi görmesi, anlaması ve doğru değerlendirmesi, Milliyetçi Hareketin geleceği bakımından hayati önemdedir. Hayatlarında MHP'ye hayrı dokunmamış, anılarımızı paylaşmamış, ülkülerimizi anlamamış, mücadelemize katılmamış, katılsa bile hep kenarda durmuş zihniyeti kömürleşmiş, kalbi taşlamış güruh kendilerine başka meşguliyet bulmalıdır" dedi.



"MHP OLARAK DİYORUZ Kİ KARARIMIZ NET, EVET"

Milliyetçi Hareket Partisinin birlik ve bütünlüğünü çekemeyenlerin fitne çıkarma gayretleri, tartışma ve hizip çıkarma arayışlarının boş bir çaba olduğunu kaydeden Büyükataman, "Mutlaka da terse dönüp sahibini vuracaktır. Milliyetçi Hareket, ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son kalesidir. Milliyetçi hareket sahipsiz değildir. Okyanus ötesinden beslenen kökü içerideki dış mihraklar bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır. Amacımız devleti milletle buluşturmaktır. Amacımız arıza sinyalleri veren, tehlike alarmı çalan, güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir. MHP, devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için evet diyecektir. MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir. MHP olarak diyoruz ki kararımız net, evet" dedi.

