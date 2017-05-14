'Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak'

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'da coşku sürüyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şampiyonluğu anneler günü olması nedeniyle tüm annelere armağan ettiklerini belirterek, hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'da coşku sürüyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şampiyonluğu anneler günü olması nedeniyle tüm annelere armağan ettiklerini belirterek, hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte binlerce taraftar sahaya girerek 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşarken 3 yılda 2 şampiyonluk kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek omuzlara alındı. Taraftarların büyük ilgisi ile Süper Lig coşkusunu yaşayan Başkan Gevrek, "Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Çok mutluyum futbolcu kardeşlerimizi, teknik heyeti, taraftarlarımızı ve camiamızı kutluyorum. Bugün anneler gün, bu şampiyonluk başta annem olmak üzere bütün annelere armağan olsun" diye konuştu.

Sezon boyunca taraftarların büyük bir fedakarlıklar gösterdiğini belirten Gevrek, "Biz inandık, teknik heyet inandı, futbolcular inandı, şehir inandı. Çok şükür şampiyon olduk ve Süper Lige çıktık. Teknik heyete futbolculara çok teşekkür, Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum onların emeği çok büyük" dedi.

11 yıl sonra Malatya'nın yine Süper Lig'de olacağını ifade eden Gevrek, "Bu şehir gerçekten bu şampiyonluğu hak ediyordu. İnandık Allah'a şükürler olsun, Allah bizi mahcup etmedi. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. İnşallah Sivas maçını da alarak ligi birinci olarak bitiririz" diye konuştu.

Süper Lig'de hedefsiz olmayacaklarının da altını çizen Gevrek, "Allah nasip etti 3 yılda iki şampiyonluk aldık. Hedefimiz inşallah Süper Lig'de de kalıcı olmak. Orada da Malatya'yı hak ettiği yerde temsil etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Cahit Özçelik/İHA)