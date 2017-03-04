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'Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmek'
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'Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmek'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmektir' dedi. Bakan Kaya, toplantıda kadınlara 'referandum' çağrısı da yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmektir" dedi. Bakan Kaya, toplantıda kadınlara 'referandum' çağrısı da yaptı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen HAK-İŞ: 6'ncı Uluslararası Kadın Buluşması'na katıldı.
Bakan Kaya yaptığı konuşmada, kadınların her dönem vatanını, bayrağını savunmak için canını siper ettiğini söyledi.
"Köylerden şehirlere uzanan geniş coğrafyamızın her yerinde kadının izi vardır" diyen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Evde, fabrikada, okulda, siyasette, ekonomide, kültür ve sanatta her yerde kadın emeği ve kadın izi vardır. İnsanın ve toplumun inşasında kadın emeği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadını hayatın her alanında güçlü kılan siyaset anlayışıyla yeni bir dönemi başlattık. Anayasa ve yasalarda yaptığımız değişiklerle kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Kadının siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirdik. Çünkü kadınların olmadığı bir demokrasi eksiktir. Kadınların olmadığı bir yönetim anlayışı eksiktir. Toplum hayatına anlam katan sanat da edebiyat da eksiktir. Bugün saydığımız tüm bu alanlarda başarılı kadınlarımızı görmek güçlü bir Türkiye'nin eseridir" dedi.

KADINLAR İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ ANLATTI
Kadın ve erkeğe cinsiyetçi bir bakışla yaklaşmanın insan fıtratını, insan gerçeğini yok saymak olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kadının annelik rolünü yok sayan zihniyet insanlığın geleceğini de yok saymıştır. Peygamber Efendimiz 'Cennet annelerin ayağı altındadır' buyurmuştur. Bizler 21'inci yüzyıl kadın vizyonunu kadının anne kimliğini koruyarak, destekleyerek inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Kadına sağladığımız her destek aile ve toplumu çok daha güçlü kılacaktır. O nedenle kadının çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Hamilelik, doğum ve süt izinleri, esnek çalışma, iş yerlerinde kreş zorunluluğu, Büyük Anneye Destek Projesi gibi kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı hayata geçirdik. Kadın istihdamını, kadın girişimciliğini destekledik. Çalışan, üreten kadınların sesi olduk" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KADIN İSTİHDAMINI 2023'TE YÜZDE 41'E YÜKSELTMEKTİR"
Kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakan Kaya, "Kadınlarımızın eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak çalışma oranlarında da ciddi artışlar sağladık. Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, ülkemizde kadınların istihdam oranını yüzde 20,7'lerden yüzde 28,3'e çıkarttık. Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmektir. Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların sermayeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu kurumlarımız ve STK'larımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların hak sahibi olduğu projelerde geri ödemelerin düzenli yapılması durumunda son bir yıllık geri ödemeleri hibe ediyoruz. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde örgütlenen Kadın Girişimci Kurulları 81 ilde çalışmalarını sürdürüyor. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine kadın girişimcileri destekleyen pozitif hükümler getirdik. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı dahilinde kadın girişimci kotası yüzde 20 daha fazla uygulanmaktadır. İnanıyorum ki çalışan, üreten kadınlarımız toplumumuza güç katmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"16 NİSAN'DA YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Kadınlara referandum çağrısı yapan Kaya, "Tarihimiz, kadınların özgürlük ve adalet için verdiği destansı mücadelelerle doludur. 16 Nisan'da yeni Anayasa değişikliği ile özgürlüğümüze birlikte sahip çıkacağız. Güçlü ve demokratik Türkiye'nin temellerini birlikte atacağız. Bu siyaset üstü bir meseledir. Bu memleket meselesidir. Kadınlar olarak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz direniş ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler güçlü demokrasinin, bağımsızlığın, emeğin, alın terinin gerçek kahramanlarısınız. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün tüm kadınlarımız adına yeni bir başlangıç, yeni bir umut olmasını Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Alper Korkmaz/İHA)

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