Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, geride kalan haftalarda çok fazla puan kaybettiklerini söyleyerek, "Daha oynanacak maçlar var. Tabii ki her an her şey olabilir. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek" dedi.

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Salih Uçan, Fenerbahçe Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın 9 puan geriden gelip şampiyon olduğu günlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.



"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Sarı-lacivertli oyuncu, ligin geride kalan haftalarında çok fazla puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Daha oynanacak maçlar var. Tabii ki her an her şey olabilir. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Ayrıca Fenerbahçe'nin 9 puan geriden gelip şampiyon olduğu günler de unutulmamalı. Biz önümüzdeki maçlara dikkat edeceğiz. Ligde Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da, Galatasaray'ı da Türk Telekom Arena'da yenmeliyiz. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" açıklamalarını yaptı.



"ROMA'YA GİTMEK BÜYÜK BAŞARI"

Roma'ya gitmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Salih Uçan, "Ülkemizden yurt dışına transfer olan oyuncu çok kısıtlı. Benim Roma'ya gitmem bir projeydi. Walter Sabatini, bana 'Senin bölgende Miralem Pjanic var, ben bu oyuncuyu satacağım, seni de onun yerine oynatacağız' dedi. Gittiğim sezon PSG, Pjanic için 44 milyon Euro civarında para teklifi yapmasına rağmen Pjanic, 'Bir sene daha Roma'da kalacağım' dedi. Antrenmanlara başladım fakat kasık bölgesinden kötü bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık kariyerimin en uzun sakatlığı oldu. Tam 49 gün sürdü. İlk sezonum böylece kötü geçti. İkinci sezonumda da Pjanic yine kalmak istedi. Neticede istediğim gibi olmadı ve Fenerbahçe'ye döndüm" diye konuştu.



"TARAFTARIMIZ HER MAÇA GELMELİ"

Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Taraftarımız anlatılmaz yaşanır. Saraçoğlu'nda ilk maça çıktığımda, 'Ben burada nasıl oynayacağım' dedim. İşte Fenerbahçe taraftarı böyle bir atmosfer yaratıyor. Manchester United ve Galatasaray maçlarına baktığımızda seyircimiz o maçlarda stadı doldurmuştu. Biz de o maçları kazandık. Taraftarımız maç ayırt etmeden her maça gelmeli."