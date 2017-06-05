'Hedefimiz 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünyanın her coğrafyasına yayılmak istediklerini söyleyerek, 'İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Dünyanın her coğrafyasına yayılmalıyız' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dünyanın her coğrafyasına yayılmak istediklerini söyleyerek, "İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Dünyanın her coğrafyasına yayılmalıyız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1903 Kara Karakartallar Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Orman, "Bizim bir tek işimiz var, o da Beşiktaşlıları mutlu etmek. Olabildiğince fazla kişiye dokunabilmek ve bizim yaşadığımız sevgiyi insanlara da aktarmak derdindeyiz. İyi bir gidişatımız var ama yeterli değil. Daha hızlı büyümemiz, daha çok iş yapmamız lazım. İşlerimizden bir tanesi de; 100 milyon Beşiktaşlıya ulaşmak. Türkiye'de zaten 80 milyon insan var. Yurt dışındakilerle beraber 90 milyon olur. Bunların hepsini Beşiktaşlı yapsak yine 100 milyona ulaşamıyoruz. Ama dünya çok büyük bir coğrafya. İlk tohumunu Kerkük'te attık. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de Beşiktaşlı sayısını arttırmamız lazım. Bu, bizim bir dünya kulübü olduğumuzun göstergesi olacaktır. Geldiğimizden bu yana dünyanın her yerinde örgütlenmeye çalıştık. Hemen hemen her yerde derneklerimiz var. Tek amacımız da; Beşiktaş'ı iyi şekilde temsil etmek. Bu bir tek bize düşen görev değil. Beşiktaşlı olan herkesin üstlenmesi görevlerden biri. Bir yerden sonra hem zamanımız hem de gücümüz yetmiyor" diye konuştu.



"STADIMIZDA ARTIK KÜFÜR YOK"

Vodafone Park'ın kendilerine çok şey kattığını aktaran Orman, "Stadımızı yaptık ve taraftarımızın da profili değişti. Artık olaylar olmuyor, küfür edilmiyor. Zamanında kimse bilet almasın, maçlarımıza gelinmesin diye kampanyalar yapıldı. O zaman maçlara gelenler bize bağırmak için geliyorlardı. Ama hiç kimseye taviz vermedik. Bugüne gelene kadar da çok büyük mücadele ettik. Süleyman abiden sonra bu konu üzerinde duran en çok biz olduk. Beşiktaş tapulu malımız değil. Bazen sertleştiğimiz de oluyor ama her şeyi Beşiktaş için yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"BAKARSINIZ TAKIMI SAHADAN ÇEKERİZ"

Beşiktaş Sompo Japan'ın yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına da değinen Fikret Orman, şunları söyledi:

"Yarın da basket maçımız var. Bakarsınız takımımızı sahadan 2-3 defa çekeriz. Artık moda olmuş, ceza almıyormuş. Biz de sahaya bir gireriz bir çıkarız. Yarın bütün taraftarlarımızı maça bekliyorum. İnşallah finali görürüz. Finalde de hayırlısı olur."

(Bora Akyol - Uygar Aydın /İHA)