Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Hedefim seçimler olsaydı çözümüne ulaşmayı sunmazdım'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Hedefim seçimler olsaydı çözümüne ulaşmayı sunmazdım'

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 'Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım' dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım" dedi.
Güney Kıbrıs'ta yayınlan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis'in dün Limasol'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada müzakere sürecine değindiğini ve AKEL'in kendisine yönelttiği eleştirileri de yanıtladığını yazdılar. Habere göre Anastasiadis konuşmasında şunları söyledi: "44 yıldır aynı şeyleri müzakere ettiğimizi defalarca söyledik. Gerçeğin zamanı gelmiştir. Türkiye söylediklerini gerçekten kastediyor mu yoksa Cenevre'ye sadece gezmeye mi gideceğiz?"
Anastasiadis, kendisinin söylediklerini gerçekten kastettiğini ve artık Kıbrıs sorununun özüyle meşgul olunması gerektiğini savunarak, "müzakerelerin 44 yıldır devam ettiğini ve dört başlıktaki tüm çerçeveyi tükettiklerini" iddia etti. Anastasiadis sözlerini, "Sonuç olarak, geride kalanlar ve özlü konular oldukları için talep edilenler, güvenlik, garantiler, Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin söylediklerinde samimi olup olmadığının görülmesidir. Elbette, her şeyde uzlaşıya varılmadan hiçbir şeyde uzlaşıya varılmış olunmayacağı ilkesini kabul etmesi gerekir" şeklinde sürdürdü.
Kendilerinin iyi niyetinin müzakere masasında ve hatta sundukları öneri aracılığıyla da ispatlandığını iddia eden Anastasiadis, "Üçüncü tarafların değil Kıbrıslıların yararına olacak bir çözümü gerçekten kimlerin istediğinin ortaya çıkmasının, yani gerçeğin zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: "Gerçeğin vakti geldi" başlığı altında verirken, Anastasiadis'in "çıkmazın aşılması konusunda topu Türkiye'ye attığını ve AKEL'in kendisine yönettiği suçlamalara karşı atağa geçtiğini" yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun kendisine yönelik, "2018 seçimleri sebebiyle tutum değiştirdiği" suçlamalarına yanıt verdi ve tutum değişikliğinin AKEL'den geldiği iddiasında bulundu. Anastasiadis, "Bugüne kadar bu tarz açıklamalar duymadığını, duyduğu tek şeyin 'sağlanan ilerlemenin kaybolması durumunda yazık olacağı' sözlerinin olduğunu" belirterek "İlerlemeyi kim sağladı, AKEL mi yoksa Devlet Başkanı mı?" şeklinde konuştu.
Anastasiadis, "Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım" dedi.
"Bugüne kadar nasıl Kıbrıslı Türklerin endişelerini görmezden gelmeden, her zaman Kıbrıslı Rumların haklarını koruyarak siyaset yapmayı sürdüreceğim" şeklinde konuşan Anastasiadis, "Güvenlik konusunu görmezden gelerek dört başlı müzakere etmeye devam etmesinin mümkün olmadığını" sözlerine ekledi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ambulansta boşandılar
Serbest piyasada altın fiyatları
4 ilde çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu
Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
TEDES geri dönüyor
TEDES geri dönüyor
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı’nda operasyon bölgesinde
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı’nda operasyon bölgesinde
Erdoğan: Türkiye artık örnek alınan, kıskanılan bir ülke konumunda
Erdoğan: Türkiye artık örnek alınan, kıskanılan bir ülke konumunda
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ambulansta boşandılar
Ambulansta boşandılar
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
4 ilde çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
4 ilde çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu
Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı
Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı
İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda reddi hakim talebi
İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda reddi hakim talebi
'Hedefim seçimler olsaydı çözümüne ulaşmayı sunmazdım'
'Hedefim seçimler olsaydı çözümüne ulaşmayı sunmazdım'
Honduras'ta stadyumda izdiham: 4 ölü
Honduras'ta stadyumda izdiham: 4 ölü
Trump damadı Kushner'i savundu
Trump damadı Kushner'i savundu
Almanya'da bombalı araç paniği
Almanya'da bombalı araç paniği
Kupa finali Fırat Aydınus'un
Kupa finali Fırat Aydınus'un

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English