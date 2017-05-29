'Hedefim seçimler olsaydı çözümüne ulaşmayı sunmazdım'

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 'Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım' dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım" dedi.

Güney Kıbrıs'ta yayınlan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis'in dün Limasol'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada müzakere sürecine değindiğini ve AKEL'in kendisine yönelttiği eleştirileri de yanıtladığını yazdılar. Habere göre Anastasiadis konuşmasında şunları söyledi: "44 yıldır aynı şeyleri müzakere ettiğimizi defalarca söyledik. Gerçeğin zamanı gelmiştir. Türkiye söylediklerini gerçekten kastediyor mu yoksa Cenevre'ye sadece gezmeye mi gideceğiz?"

Anastasiadis, kendisinin söylediklerini gerçekten kastettiğini ve artık Kıbrıs sorununun özüyle meşgul olunması gerektiğini savunarak, "müzakerelerin 44 yıldır devam ettiğini ve dört başlıktaki tüm çerçeveyi tükettiklerini" iddia etti. Anastasiadis sözlerini, "Sonuç olarak, geride kalanlar ve özlü konular oldukları için talep edilenler, güvenlik, garantiler, Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin söylediklerinde samimi olup olmadığının görülmesidir. Elbette, her şeyde uzlaşıya varılmadan hiçbir şeyde uzlaşıya varılmış olunmayacağı ilkesini kabul etmesi gerekir" şeklinde sürdürdü.

Kendilerinin iyi niyetinin müzakere masasında ve hatta sundukları öneri aracılığıyla da ispatlandığını iddia eden Anastasiadis, "Üçüncü tarafların değil Kıbrıslıların yararına olacak bir çözümü gerçekten kimlerin istediğinin ortaya çıkmasının, yani gerçeğin zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: "Gerçeğin vakti geldi" başlığı altında verirken, Anastasiadis'in "çıkmazın aşılması konusunda topu Türkiye'ye attığını ve AKEL'in kendisine yönettiği suçlamalara karşı atağa geçtiğini" yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun kendisine yönelik, "2018 seçimleri sebebiyle tutum değiştirdiği" suçlamalarına yanıt verdi ve tutum değişikliğinin AKEL'den geldiği iddiasında bulundu. Anastasiadis, "Bugüne kadar bu tarz açıklamalar duymadığını, duyduğu tek şeyin 'sağlanan ilerlemenin kaybolması durumunda yazık olacağı' sözlerinin olduğunu" belirterek "İlerlemeyi kim sağladı, AKEL mi yoksa Devlet Başkanı mı?" şeklinde konuştu.

Anastasiadis, "Hedefim seçimler olsaydı, sürekli bir zirvede Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmayı hedefle, öneriyi sunmazdım" dedi.

"Bugüne kadar nasıl Kıbrıslı Türklerin endişelerini görmezden gelmeden, her zaman Kıbrıslı Rumların haklarını koruyarak siyaset yapmayı sürdüreceğim" şeklinde konuşan Anastasiadis, "Güvenlik konusunu görmezden gelerek dört başlı müzakere etmeye devam etmesinin mümkün olmadığını" sözlerine ekledi.

