19.11.2017 15:10 'Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan saldırıların şahıs ve parti meselesi olmadığını belirterek, 'Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. Biz her şeye hazırlıklıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflere yaklaşıldıkça Türkiye'ye yönelik operasyonların sayısının arttığını belirtti, daha da artacağı uyarısında bulundu. Partisinin Bayburt 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Erdoğan, "Sürekli köpürtülmeye çalışılan İslam karşıtlığı ve Türk düşmanlığının sebebi Türkiye'nin sırat-ı mustakim üzerine olmasıdır. NATO tatbikatında Atatürk'ü ve şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler. Skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların, işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum. Mesele şahıs meselesi, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. Biz her şeye hazırlıklıyız" diye konuştu.



"TÜRKİYE KAZANIMLARINDAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAK"

Türkiye'nin hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist çevreye sesleniyorum; demokrasi düşmanlığı, ezan bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Pensilvanya'daki şarlatan gibi ihanet devriniz kapanmıştır. Türkiye, 1400 yıllık medeniyet değerlerinden, ne 2000 yıllık değerlerinden, 94 yıllık cumhuriyet değerlerinden asla geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.