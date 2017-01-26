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'Hedef tıkır tıkır işleyen bir sistem'
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'Hedef tıkır tıkır işleyen bir sistem'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, 'Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmin yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmin yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" dedi.
Milli Savunma Bakanı, Kocaeli Çayırova'da yapımı tamamlanan Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşak açılışına katıldı. Gebze OSB Otoban Gişelerinde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve çok sayıda davetli katıldı.

"KOCAELİ ŞUANDA TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ SIRTLANMIŞ DURUMDA"
Açılış programında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kocaeli Türkiye'nin yükünü taşıyor, kim ne derse desin bunu ifade etmek zorundayız. Kocaeli şuanda Türkiye'nin yükünü sırtlanmış durumda. İstanbul'un Anadolu ile olan tek bağlantısı hemen hemen Kocaeli üzerinden. Biz bu projeyi Temmuz ayı sonu gibi açmayı hedefliyorduk. Ekim ayında temel attık, Temmuz ayında açacaktık. Ama İstanbul'un neredeyse bütün ana taşıyıcıları da maalesef bu yolun üzerinden geçiyor. Pek çok deplasman yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla projemiz biraz gecikti, bizim arzu ettiğimiz hızda olmadı ama bu müteahhitten kaynaklanan ya da para sıkıntısından kaynaklanan bir gecikme olmadı. Burada yapılması gereken deplaselerin baya bir zaman almasından kaynaklandı. Geç olsun güç olmasın. Türkiye iyi bir noktaya geldi. Türkiye artık sadece Büyükşehir Belediyesiyle OSB'ler iş birliği yaptığı anda Türkiye için bölge için hayati önem taşıyan bir kavşağı hızla hayata geçirebiliyor. Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SON DÖNEMDE GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI"
Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması gerektiğini dile getiren Bakan Işık, "Türkiye son dönemde gerçekten çok büyük atılımlar yaptı. Büyük hamleler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Hem bölgemizde gelişen olaylar, hem de dünyada olaylar Türkiye'nin çok daha hızlı ve dinamik olma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bizim karar alma süreçlerimiz daha da hızlanmalı. Türkiye'nin bürokrasisini daha da azaltması karar alma süreçlerini daha da hızlandırması artık bir mecburiyet haline geldi" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE DÜNYANIN HER YERİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Yapılan operasyonlara ve terör örgütleri ile ilgili verilen mücadelelere değinen Işık, "Şuanda Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyoruz. Türkiye bölgesinde ki gelişmelere anında tepki verip gereken müdahaleleri yapmadığı dönemde bunun ne kadar ağır faturayı bizim önümüze koyduğunu hepimiz biliyoruz. Bana yönelik terör tehdidini, sınırlarımın içinde değil, terörün kaynağında başını ezerim ve o terör tehdidini kaynağında bertaraf ederim anlayışı Türkiye'nin bu noktada sonuç getiren adımlarını beraberinde getirdi. Bugün artık DEAŞ gibi cani bir terör örgütü ile sadece Türkiye'nin içinde değil Suriye'de de başka yerlerde de Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. PKK terör örgütü ile sadece Türkiye'de değil, dışarıda da amansız bir mücadele sürdürüyoruz. FETÖ ile Dünyanın her yerinde amansız bir mücadele sürdürüyoruz" dedi.

"YÖNETİMDE İKİ BAŞLILIK ORTADAN KALDIRILMALI"
Referandum süreci ile ilgili de konuşan Bakan Işık, "Tüm bu mücadeleler ile uğraşırken Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırması lazım. Türkiye'nin yönetiminde iki başlılığın ortadan kaldırılması lazım. Denizciler derki, bir gemiyi iki kaptan batırır. 2007'de Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilince yönetimde iki başlılık oluştu. Bir tarafta halkın oyu ile seçilen Cumhurbaşkanı diğer tarafta parlamenter sistemde güçlü olan Başbakan. Şimdi inşallah referandumda bu çift başlılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Halkımızın onayına sunuyoruz. Yakında referandum tarihi açıklanacak, inşallah Nisan ayının ilk yarısında referanduma gitmiş olacağız. Hedefimiz Türkiye'de bu çift başlılığı ortadan kaldırmak, karar alma süreçlerini kısaltmak, Türkiye'nin çağın gerektirdiği dinamizmin yakalanması için çok daha tıkır tıkır işleyen bir sisteme kavuşmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR"
Türkiye'nin rejiminin 1923'te belirlendiğini belirten Işık, "Birileri bunu rejim değişikliği olduğunu savunsa da bunun rejim değişikliği ile uzaktan yakından alakasının olmadığını bilmenizi isteriz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu ve Türkiye rejimini belirledi. 1923 yılında Türkiye'de rejim tartışması bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun dışında hiçbir tanımlamayı kabul etmiyoruz. Ama Türkiye'nin yönetim sistemi değişikliğini de Türkiye için bir zaruret olarak görüyoruz. Daha hızlı karar alan, daha etkili uygulayan ve aldığı kararlardan dolayı da halkına hesap veren bir yönetim sistemini bir yürütme organını oluşturmak artık bugünkü Türkiye ve bölgemiz açısından bir zorunluluk haline geldi. İnşallah bunları da yapacağız. Yapacak daha çok işimiz var. Türkiye çok önemli başarıları elde etti. Ama daha almamız gereken epey mesafe var. Bu mesafeleri almak için birliğimizi beraberliğimizi arttırmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve protokol yapımı tamamlanan kavşakta ve gişelerde incelemelerde bulundu.
(Gürcan Yılmaz - Kaan Kızıl / İHA)


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