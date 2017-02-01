01.02.2017 11:13 Hedef rövanşı da almak

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 21. haftasında yarın mücadele edeceği CSKA Moskova ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, THY Euroleague'in 21. haftasında yarın mücadele edeceği CSKA Moskova ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler; 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Moskova ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.



12. RANDEVU

Fenerbahçe, CSKA Moskova ile bugüne kadar 11 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, Moskova ise 7 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı Fenerbahçe, uzatmalarda 95-79 kazanmıştı.



FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ BIRAKMIYOR

Sarı-lacivertliler; Euroleague'de son 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, zirve takibini sürdürüyor. En son mağlubiyetini ligin 17. haftasında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank maçlarından galibiyetle ayrıldı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe; 78.2 sayı, 31.9 ribaund ve 18.1 asist ortalamalarıyla oynarken, CSKA Moskova ise 87.8 sayı, 32.2 ribaund ve 20.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Moskova'da ise Nando De Colo 18.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort / İHA)

