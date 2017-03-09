Hedef ihracatta tarihi zirve

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat seferberliği ile ilgili istenilen sonuçların alınmaya başlandığını kaydederek, 'Mart sonu itibari ile de dileğim odur ki rakam ve artış anlamında bir tarihi zirveyi yakalamak gibi bir hedefimiz var' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat seferberliği ile ilgili istenilen sonuçların alınmaya başlandığını kaydederek, "Mart sonu itibari ile de dileğim odur ki rakam ve artış anlamında bir tarihi zirveyi yakalamak gibi bir hedefimiz var" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomik gelişmeler ve "cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, yoğun bir dönemden geçildiğini kaydederek, "Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik menfaatlerini üst düzeye çıkarmak için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerine değinerek, "Gerek Tanzanya, gerekse Mozambik'te dış ticaretimizin arttırılması, ikili ticari ilişkilerimizin önünde engel olan sınırlandırmaların, bazı engellerin kaldırılması anlamına gelen Serbest Ticaret Anlaşması veya Tercihli Ticaret Anlaşması ile ilgili çok hızlı çalışmalara başladık" dedi.

Körfez İşbirliği üyesi 3 ülke olan Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin de bilgi veren Bakan Zeybekci, "Son derece önemli gelişmelerdi. 2009 yılından bu yana dondurulmuş olan Körfez İşbirliği Konseyi ile Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinde çok hızlı bir ivme yaşıyoruz. Suudi Arabistan ile de uyum içerisindeyiz. Mart ayında görüşmelerimiz devam ediyor. Nisan'da görüşmelerimiz devam edecek. Hemen muhtemelen Nisan sonuna doğru dışişleri bakanları ve ekonomi bakanları Körfez İşbirliği üyesi ülkelerle yapacağımız toplantıda eminim somut bir noktaya gelmiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun devam ettiğini dile getirdi. Zeybekci, ülkeler arası ticaretin Türk lirası ve milli para ile yapılması ile ilgili temasların da sürdüğünü kaydetti.



"HEDEFİMİZ 70 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMAKTIR"

Bakan Zeybekci, dış ticaret hacminin yaklaşık 25 milyar dolarlık kısmının milli para ile gerçekleştiğini belirterek, "Bu bizim için önemli bir gelişme. Hedefimiz burada 70 milyar doların üzerine çıkmaktır. 70 milyar doların üzerine çıkıldığında cari açığımızın finansmanında yabancı finansman ihtiyacımızın ortadan kalkması, cari açığımızı milli paramızla ve iç finansman imkanlarımızla gerçekleştirebiliyor oluşumuzun rahatlığını hep beraber göreceğiz" açıklamasında bulundu.

İngiltere ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgiler veren Bakan Zeybekci, "İngiltere'de iki değerli bakanla Brexit'i konuştuk. İngiltere, Avrupa Birliği gelişmelerini konuştuk. İngiltere, Türkiye, AB üçlü gelişmelerini konuştuk" ifadelerini kullandı.



"HEDEFLER TUTARSA 13-15 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GETİRİSİ"

"Türkiye 2017 yılında eğer ihracat ile ilgili hedefleri tutturursa yaklaşık 13-15 milyar dolar civarında döviz getirisine sahip olacak"

Bakan Zeybekci, 2017 Türkiye dış ticaretine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Dünyadaki en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. Elde ettiğimiz çok önemli sonuçlardan bir tanesi de ihracatta bahsettiğimiz ihracat seferberliği ile ilgili istediğimiz sonuçları almaya başladık. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hep olumlu sonuçlar alıyoruz. Geldiğiniz noktada Kasım itibari ile yüzde 10'un üzerinde ortalama bir artış yakalamış olduk. Mart sonu itibari ile de dileğim odur ki rakam ve artış anlamında bir tarihi zirveyi yakalamak gibi bir hedefimiz var. Türkiye 2017 yılında eğer ihracat ile ilgili hedefleri tutturursa net anlamda yaklaşık olarak 13-15 milyar dolar civarında döviz getirisine sahip olacak sadece ihracatta."

(Benan Özben / İHA)