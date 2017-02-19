Hedef 5'te 5

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirmesinin ardından ikinci yarıda fırtına gibi esen bordo-mavililer, deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 ve deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yenip ligde 176 hafta sonra üst üste 4 maç kazanma başarısı göstermişti. Bordo-mavililer, yeni stadyumunda Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça yükseltmeyi hedefliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı son 4 maçı da kazanıp elde ettiği 12 puan ile 7 basamak birden yükselerek 6. sıraya yerleşen Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek ligin üst sırasıyla arasındaki puan farkını kapatmayı planlıyor.
KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır kazanan kadroyu bozmayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısına da aynı kadroyla çıkmayı planlıyor. Forvet hattında N'Doye ve Rodallega arasında kararsızlık yaşayan deneyimli teknik adam, son haftalarda olduğu gibi yine N'Doye'den yana tercih kullanması bekleniyor. Ersun Yanal'ın yarınki maça şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye."
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, Aytaç Kara, Uğur Demirok, N'Doye ve Rodallega sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. (Gökmen Şahin / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.