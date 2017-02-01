Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Demirtaş hakkındaki iddianamede, HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamanın ardından 6-8 Ekim 2014'te 36 ilde meydana gelen sokak olaylarında ikisi polis 45 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 7 ayrı suçtan 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle 500 sayfa olarak hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Anayasanın 83. maddesi uyarınca sanık Demirtaş'ın eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 31 fezlekenin tanzim edildiği belirtildi.

HDP'nin çağrısı ve 6-8 Ekim olaylarının bilançosu

İddianamede, 6-8 Ekim olayları olarak bilinen HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklindeki mesaja yer verildi.

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'deki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulu ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrı ve açıklamaların etkili olduğu vurgulandı.

6-8 Ekim olaylarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen istatistiksel bilgilere yer verilen iddianamede, şöyle denildi:

"HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 105'i tutuklandı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edilmiştir."

Demirtaş talimat vermiş

Bingöl kırsalında ölen terörist cenazelerinin defni ile ilgili olarak KCK/TM Sözcülerinden Nadir Yıldırım'ın Demirtaş'ı siyasi merkez sorumlusu ve yöneticisi olarak aradığı ve şüpheli tarafından gereğinin yapıldığının işaret edildiği iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova'da meydana gelen olaylar sırasında yaralanan bir kişinin Tarsus'a götürülmesi için Kazım Kurt'un KCK/TM yapılanmasından ambulans ayarlanması için talepte bulunduğu ve ardından konuya ilişkin Demirtaş'a verilen bilgi doğrultusunda ambulansın ayarlandığı tespit edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının Erzurum cezaevindeki açlık grevine ilişkin olarak 21. güne girmesinden dolayı problemlerin yaşandığını Demirtaş'a, Nadir Yıldırım tarafından aktarılmıştır. Örgüt yöneticisi Demirtaş da milletvekillerinin bu duruma ilişkin açıklama yapmaları için talimat verdiği anlaşılmıştır."

Sabri Ok'tan izin almış

İddianamede, Demirtaş'ın "Parti kapatma davası" ile ilgili olarak KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok'un da katılacağı, yurt dışında yapılacak olan konferansa gideceği bilgisini Kamuran Yüksek'in Ok'a bilgi verdikten sonra Ok'un "uygundur" diyerek onayladığı ortaya çıktı.

Demirtaş'ın yapılacak konferansla ilgili olarak Yüksek'in aracılığıyla Ok'tan gündeme ilişkin bilgiler almak istediği aktarılan iddianamede, Ok'un bu bilgileri Yüksek aracılığıyla Demirtaş'a gönderdiği bildirildi.

İddianamede, 8 Mart 2013'te bir gazetede yayınlanan Kuzey Irak'ta sanık Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Sabri Ok, Murat Karayılan ve Sülbüs Peri ile fotoğrafına ilişkin bir kişinin İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

2012 yılında Nevruz kutlamasına izin verilmeyen Diyarbakır'da Demirtaş'ın halkı alanda toplanması için çağrıda bulunduğu anımsatılan iddianamede, 2016 yılındaki nevruz etkinliğinde uzun namlulu silah görüntüsünün yer aldığısinevizyon eşliğindeki konuşmasında terör örgütünün propagandası yaptığı kaydedildi.

Gül'ün Rusya davetine katılma konusunda izin almak için KCK'ya bilgi vermiş

İddianamede, Demirtaş'ın, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Rusya ziyareti davetine ilişkin KCK sözcülerinden Kamuran Yüksek'i telefonla arayarak, bilgi verdiği belirtildi. Görüşmede, Kamuran Yüksek'in "Bilmiyorum arkadaşlarla paylaşalım." demesi üzerine Demirtaş'ın, "Arkadaşlarla değerlendirin. Çok medyatik bir olay değil. Cumhurbaşkanının gidişi medyatik olur da bizim gidişimiz olmaz." yanıtını verdiği kaydedildi.

Demirtaş ile Yüksek arasından geçen telefon görüşmesinin değerlendirilmesi yapılan iddianamede, Demirtaş'ın söz konusu daveti KCK sözcülerine sorduğu ve geziye katılıp katılmama konusundaki kararın ise KCK/TM sözcülüğünün görüşü doğrultusunda belli olacağının anlaşıldığı ifade edildi.

"Altan Tan ve Özdal Üçer'in katılımıyla toplantı"

Demirtaş'ın Altan Tan ve Özdal Üçer'in katılımıyla toplantı düzenlediği bildirilen iddianamede, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin kararı doğrultusunda 10 Ağustos 2011 tarihinde Diyarbakır Belediyesi Konukevi binasında yapılan ortam dinlemesindeki seslerin çözümüne yer verildi.

İddianamede, KCK/TM yöneticilerinden Çimen Işık ile Selahattin Demirtaş arasındaki telefon görüşmesine de yer verildi.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis cezası isteniyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İş adamına silahlı saldırı kamerada
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Beştepe'de sürpriz görüşme
Beştepe'de sürpriz görüşme
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English