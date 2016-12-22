22.12.2016 22:41 HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı

Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP Kağızman eş başkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP Kağızman eş başkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan Kağızman HDP Eşbaşkanı A.S., DBP Kağızman Eşbaşkanı A.B., DBP Kağızman eski Eşbaşkanı T.G. ve DBP Kağızman İlçe yöneticisi M.K. bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aynı operasyonda daha önce gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanı S.S. ve DBP'li Ö.F. ile Y.Ç'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

