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HDP ve bileşenlerinden 'Sayın Öcalan'lı hayır kampanyası
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HDP ve bileşenlerinden 'Sayın Öcalan'lı hayır kampanyası

HDP ve bileşenleri, cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerini yineledi. Konuyla ilgili açıklamada, yine terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesi kullanıldı.

HDP ve bileşenleri, cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerini yineledi. Konuyla ilgili açıklamada, yine terörist başı Öcalan için "sayın" ifadesi kullanıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından, yeni Anayasanın oylanacağına referanduma ilişkin hazırlanan ortak deklarasyon Diyarbakır'da açıklandı. DBP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına HDP'li milletvekilleri, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ile parti ve kongre yöneticileri ile üyeleri katıldı. Deklarasyonu okuyan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, toplumun beklentisi doğrultusunda yeni bir demokratik anayasa yapılabilme imkanının olduğunu belirterek, "Onun için bu anayasa referandumunda 'Hayır' oyu vermek ve çıkacak olan 'Hayır' sonucuna sahip çıkmamız gerekir. Referandumda 'Hayır' çıkması gerçekten herkes için, tüm toplum için yararlı olacaktır. Böylelikle AKP-MHP ortaklığına dayalı merkeziyetçi, devletçi, tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi bir anayasa yapımı engellenmiş olacaktır. Anayasa referandumun da 'Hayır' çıkması, yeniden Kürt sorununda demokratik çözüm sürecine dönebilme imkanı demektir. Aksi durumda AKP'nin MHP ile ortak anayasa yapımı, ortak hükümet süreçlerine ve uzun süreli bir inkar, tasfiye ve savaş konseptinin uygulamada kalması anlamına gelecektir. Bu nedenle barış ve çözüm isteyen, çözüm sürecine dönülmesini isteyen tüm kesimlerin referandumda 'Hayır' demesi gerekmektedir" dedi. Yeni anayasanın topluma ve sorunların çözümüne yarar getirmeyeceğini savunan Yüksek, şunları kaydetti:
"Bu anayasanın referandumda durdurulması sonrasında gelişecek süreç, yeniden çözüm ve müzakere masası olmalıdır. Çabamız ve siyasetimiz bu yönlü olacaktır. Bu konuda sayın Öcalan'ın son görüşmesinde 'ben hala müzakere masasındayım, çözüm için projelerim var' demiştir. Sayın Öcalan'ın barışçıl çözüm yanlısı rolü ve toplumsal sorunların çözümü ve demokrasiye dayalı yeni anayasa görüşmeleri tüm toplum tarafından iyi bilinmektedir. Hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen, içerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü bir şekilde 'Hayır' diyeceğiz."


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