HDP Sözcüsü Bilgen hakkında karar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanında bu sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'a getirilmişti. Bilgen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Bilgen burada, hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

