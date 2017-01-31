HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da tutuklandı.

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, savcının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınmıştı. Beştaş, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in işlemleri bugüne sarkmıştı.

İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Bilgen de, tıpkı Meral Danış Beştaş gibi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

