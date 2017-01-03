03.01.2017 16:25 HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı

HDP Milletvekili Ziya Pir, bir duruşmayı izlemek için geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı. HDP Milletvekili Ziya Pir, bir duruşmayı izlemek için geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan ve ifadeye gelmediği gerekçesiyle "zorla getirilme" kararı çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp ve Meral Danış Beştaş ile birlikte bir duruşmayı izlemek izin adliyeye geldi. Pir, adliye binası girişinde polis tarafından gözaltına alındı.

