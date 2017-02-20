HDP'li Yıldırım tutuksuz yargılanacak

Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararına istinaden Adıyaman Havalimanı'nda sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yıldırım, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından açılan soruşturma kapsamında savcılık ve mahkemeye ifade vermeye gitmemişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 ayrı suç dosyası ile ilgili iddianame hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Behçet Yıldırım, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye gönderildi. Mahkeme heyeti milletvekilinin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım mahkeme sonrasında parti binasında yaptığı açıklamada, "Benim hakkımda 6-7 adet fezleke hazırlanmıştı. Bunlardan 4'ü Adıyaman'da ki basın açıklamaları, Suruç'taki basın açıklamaları vardı, yürüyüş vardı. Savunmamızı yaptık. Barışa yönelik çabalarımızın olduğunu ifade ettik. Mahkeme yurt dışı yasağı koyarak duruşmayı erteledi" dedi.

Behçet Yıldırım'ın mahkemesinin 6 Nisan tarihine ertelendiği öğrenildi.

(Cihan Kizir/İHA)