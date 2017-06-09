HDP'li Yıldırım'ın davası ertelendi

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın terör suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın terör suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi. HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, 7 kez "Terör örgütü kurma ve yönetmek", 7 kez "Terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez, "Suç ve suçluyu övmek", 2 kez "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve birer kez "Suç işlemeye alenen tahrik" ile "Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" suçlamalarıyla hakkında açılan dava, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (Murat Akgül - Beril Solmuşgül/İHA)
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