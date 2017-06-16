HDP'li vekillerden Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi

Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP) bazı milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutuklu milletvekilleri için oturma eylemi yaptı.

Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP) bazı milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutuklu milletvekilleri için oturma eylemi yaptı.

Aralarında Ahmet Yıldırım, Mithat Sancar, Dilek Öcalan gibi isimlerin de bulunduğu HDP'li 18 milletvekili, tutuklu olan 15 HDP milletvekili için AYM'ye gelerek oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminin ardından HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim - Mustafa Apaydın /İHA)