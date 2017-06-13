HDP'li vekil serbest bırakıldı

Batman Havaalanında öğle saatlerinde gözaltına alınan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Batman Havaalanında öğle saatlerinde gözaltına alınan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt propagandası yapma" iddialarıyla açılan dava kapsamında yakalama kararı bulunan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Batman Havaalanında öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye getirilen Aslan, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Osman Arslan / İHA)