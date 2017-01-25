HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı

Hakkında 'zorla getirilme' kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer gözaltına alındı.
Hakkında "zorla getirilme" kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu çerçevede ifade vermesi için tebligatla çağrılan Taşçıer hakkında, ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle bugün "zorla getirilme" kararı çıkarıldı. Kararın ardından Taşçıer, Diyarbakır'daki evinden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taşçıer, adliyeye getirildi.
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