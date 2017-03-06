HDP'li vekil ifade verdi

Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında zorla getirilme kararı bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Adliyesi çıkışında polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.

Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında zorla getirilme kararı bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Adliyesi çıkışında polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazarak, hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla dava açılan HDP Milletvekili Alican Önlü'nün zorla getirilmesini istemişti. Sabah saatlerinde görevden alındıktan sonra tutuklanan Tunceli Eski Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek için adliyeye giden HDP Milletvekili Alican Önlü, burada polis tarafından gözaltına alındı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Önlü, serbest bırakıldı.

(Ercan Topaç / İHA)