HDP'li vekil havalimanında gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, GAP Havalimanında Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, GAP Havalimanında Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Ankara'ya gitmek üzereyken GAP Havalimanında gözaltına alındı. Ayhan'ın gözaltına alındığı HDP Şanlıurfa İl Örgütüne ait sosyal medya hesabından da duyuruldu.
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